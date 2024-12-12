Avrupa golcüsü Yunus

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın 24. dakikasında Erik Botheim'ın attığı golle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 43. dakikada Elias Jelert'in ayağından bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı. Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümünde etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Son anlarında baskı yiyen sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Sergio Pena'nın golüne engel olamayınca sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, çoğunluğu sonradan girdiği 12 Süper Lig ile 6 Avrupa kupası maçında oynadı.
21 yaşındaki futbolcu, Malmö maçının 43. dakikasında sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü attı.
Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.
"Kupa 2"de bu sezon ilk 4 maçta birer kez fileleri havalandırarak önemli bir seri yakalayan Yunus, beşinci haftadaki AZ Alkmaar maçını boş geçti. Malmö mücadelesiyle bir maç aradan sonra gollerine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5, toplamda ise 8. kez tabelayı değiştirdi.