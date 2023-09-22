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Spor

Avrupa'da çılgın maç: 3-0'dan 4-3

UEFA Avrupa Konferans Ligi uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu. Boşnak ekibi Zrinjski Mostar, 3-0 geriye düştüğü maçta AZ Alkmaar'ı yenmeyi başardı.

10:33 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zrinjski Mostarlı futbolcular galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Zrinjski Mostarlı futbolcular galibiyet golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

E Grubu'nda Bosna Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar, sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk etti. Mücadelede 3-0 geriye düşen Boşnak ekibi, büyük bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 4-3 kazandı.


AZ Alkmaar'ın golleri, 10. dakikada Myron van Brederode, 32'de Sven Mijnans ve 44'te Dani de Wit'ten geldi.


Zrinjski Mostar bu gollere, 48 ve 81. dakikalarda Zvonimir Kozulj, 68'de Josip Corluka ve 71'de Zvonimir Hrvanovic karşılık vererek Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı.


Zrinjski Mostar, ikinci maçında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Alkmaar ise evinde Legia Varşova'yı ağırlayacak.









#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#AZ Alkmaar
#Zrinjski Mostar
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