Avrupa'da çılgın maç: 3-0'dan 4-3

E Grubu'nda Bosna Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar, sahasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk etti. Mücadelede 3-0 geriye düşen Boşnak ekibi, büyük bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 4-3 kazandı.

AZ Alkmaar'ın golleri, 10. dakikada Myron van Brederode, 32'de Sven Mijnans ve 44'te Dani de Wit'ten geldi.

Zrinjski Mostar bu gollere, 48 ve 81. dakikalarda Zvonimir Kozulj, 68'de Josip Corluka ve 71'de Zvonimir Hrvanovic karşılık vererek Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı.