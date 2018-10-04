Axel Witsel Fenerbahçe'ye önerilmiş

Fenerbahçe'nin sezon başındaki transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu'nun gündeme getirdiği iddiaya göre; transfer döneminde Borussia Dortmund'un yolunu tutan Axel Witsel 16 Haziran'da Çin ekibi Tianjin Quanjian tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

4,5 milyon euro oyuncu maaşı ve 1,5 milyon euro kiralama bedeli isteyen Çin kulübü, sportif direktör Comolli ile görüşme gerçekleştirdi ancak sarı-lacivertlilerin 1,5 milyon euro önermesiyle görüşmeler sonlandırıldı.

Ayrıca iddiaya göre oyuncunun kulübü Tianjin, Belçikalı yıldızın maaşının geri kalanını ödemeyi de kabul etmişti.