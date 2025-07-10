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Aygül Özdemir’den Elazığ’a bronz madalya

Aygül Özdemir’den Elazığ’a bronz madalya

15:4010/07/2025, Perşembe
IHA
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Aygül Özdemir’den Elazığ’a bronz madalya
Aygül Özdemir’den Elazığ’a bronz madalya

Elazığlı sporcu Aygül Özdemir, Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Bayburt’ta düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Elazığ’ı temsilen 8 sporcu ve antrenörleri büyük bir özveriyle mücadele etti. Kesrik Hilal Spor Kulübü adına 66 kg kategorisinde ringe çıkan sporcu Aygül Özdemir, üst minik bayanlar kategorisinde 15 rakibiyle kıyasıya mücadele ederek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bu önemli başarı, Elazığ adına büyük bir gurur kaynağı oldu.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Aygül Özdemir’in Türkiye üçüncüsü olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Elazığ gençliğinin sporda geldiği nokta, altyapıya verilen değerin ve antrenörlerimizin özverili çalışmalarının bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörümüz Eyyüp Genç olmak üzere, ailesine, kulübüne ve tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Gençlerimizi spora teşvik etmeye, onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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