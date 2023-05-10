Barcelona'nın yıldızı Busquets sezon sonunda takımdan ayrılıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Sergio Busquets'in kaderi merak ediliyordu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktörü ve eski takım arkadaşı olan Xavi Hernandez'in ikna edebileceği söyleniyordu.

O dönem Barcelona'yı çalıştıran Pep Guardiola'nın 13 Eylül 2008'de, Racing Santander'e karşı oynayacakları maçın A takım kadrosuna almasıyla Katalan ekibindeki kariyeri başlayan Busquets, bugüne kadar tüm kulvarlarda 719 karşılaşmayı çıktı.

Busquets, Barcelona formasıyla 8 LaLiga, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 3'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferine ulaştı.