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Spor

Barcelona'nın yıldızı Busquets sezon sonunda takımdan ayrılıyor

Barcelona'da Sergio Busquets gelişmesi yaşanıyor. 34 yaşındaki orta sahanın bir süredir geleceği merak ediliyordu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek kaptandan haber var. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:10 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Busquets, 18 gol 45 asistlik performans sergiledi.

Busquets, 18 gol 45 asistlik performans sergiledi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Sergio Busquets'in kaderi merak ediliyordu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktörü ve eski takım arkadaşı olan Xavi Hernandez'in ikna edebileceği söyleniyordu.


Kulüp, Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Barcelona'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki futbolcunun ayrılık kararını, "Gelmiş geçmiş en iyi Barcelona takımının orta saha metronomuna elveda" başlığıyla duyurdu.


O dönem Barcelona'yı çalıştıran Pep Guardiola'nın 13 Eylül 2008'de, Racing Santander'e karşı oynayacakları maçın A takım kadrosuna almasıyla Katalan ekibindeki kariyeri başlayan Busquets, bugüne kadar tüm kulvarlarda 719 karşılaşmayı çıktı.


Busquets, Barcelona formasıyla 8 LaLiga, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 3'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferine ulaştı.


#Barcelona
#Sergio Busquets
#La Liga
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