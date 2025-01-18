Başakşehir, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Çayku Rizespor'u iki golle geçti. Başakşehir-Rizespor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo ve 90+10. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.
Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın 80. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükseltti. İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ise 24 puanda kaldı.
Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.
18. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Figueiredo'nun ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı sektirdi. Keny araya girerek topa dokunmak istedi ancak Grbic'in müdahalesiyle altıpasın içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, kaleci Grbic ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-0.
45 4. dakikada Davidson'un pasında Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta Taha Şahin, altıpasın içinde topa müdahale ederek filelere gitmesine izin vermedi.
Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Crespo, Kemen ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Grbic gole izin vermedi.
80. dakikada Çaykur Rizespor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Taha Şahin'in sağdan ortasında Ghezzal ile girdiği hava topu mücadelesinde Deniz Türüç'ün ceza sahasında meşin yuvarlağa eliyle dokunduğunu belirleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 80'inci dakikada Ghezzal'ın penaltısında kaleci Muhammed Şengezer, sol köşeden topu kornere çeldi.
90+3. dakikada Lima'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte Taha Şahin'in ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.
90+10. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Crespo, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'e verdi. Bu oyuncu, topu arka direkteki Kemen ile buluşturdu. Açısını kaybeden Kemen, arka direğe ortaladı. Ömer Ali, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.