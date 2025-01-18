Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo ve 90+10. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükseltti. İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Başakşehir-Rizespor maç özetini izlemek için

Başakşehir-Rizespor maç özetini izlemek için

18. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Figueiredo'nun ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı sektirdi. Keny araya girerek topa dokunmak istedi ancak Grbic'in müdahalesiyle altıpasın içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, kaleci Grbic ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-0.

45 4. dakikada Davidson'un pasında Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta Taha Şahin, altıpasın içinde topa müdahale ederek filelere gitmesine izin vermedi.

69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Crespo, Kemen ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Grbic gole izin vermedi.

80. dakikada Çaykur Rizespor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Taha Şahin'in sağdan ortasında Ghezzal ile girdiği hava topu mücadelesinde Deniz Türüç'ün ceza sahasında meşin yuvarlağa eliyle dokunduğunu belirleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 80'inci dakikada Ghezzal'ın penaltısında kaleci Muhammed Şengezer, sol köşeden topu kornere çeldi.