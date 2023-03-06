|
Reklam
Reklam
Spor

Başakşehir Caiçara ile yollarını ayırdı

Başakşehir, 2017 Ocak ayında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Junior Caiçara ile yollarını ayırdığını açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:03 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Başakşehir, Brezilyalı sağ beki Ocak 2017'de Schalke 04'ten 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Başakşehir, Brezilyalı sağ beki Ocak 2017'de Schalke 04'ten 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Başakşehir yaklaşık 6 yıldır formasını giyen Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara ile yollarını ayırdı.


İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, 2017'den bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara ile yollarımız ayrılmıştır. Junior Caiçara'ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.


Brezilyalı sağ bek, Başakşehir ile çıktığı 200 maçta 2 gol 22 asist yapmıştı.



#Başakşehir
#Junior Caiçara
#Süper Lig
22 dakika önce
default-profile-img
Başakşehir Caiçara ile yollarını ayırdı
Belarus sürgündeki muhalefet liderine 15 yıl hapis cezası verdi
Avrupa ülkelerinden hangisi ne kadar deprem yardımı yaptı?
Akşener dağıttığı masaya geri döndü: Toplantıya girerken yuhalandı
MKE Ankaragücü Gökhan Töre ve Matej Hanousek'i transfer etti
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.