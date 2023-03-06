Başakşehir Caiçara ile yollarını ayırdı

İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, 2017'den bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara ile yollarımız ayrılmıştır. Junior Caiçara'ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.