Başakşehir Caiçara ile yollarını ayırdı

Başakşehir, Brezilyalı sağ beki Ocak 2017'de Schalke 04'ten 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Başakşehir yaklaşık 6 yıldır formasını giyen Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara ile yollarını ayırdı.
İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, 2017'den bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu.
Açıklamada "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara ile yollarımız ayrılmıştır. Junior Caiçara'ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
Brezilyalı sağ bek, Başakşehir ile çıktığı 200 maçta 2 gol 22 asist yapmıştı.