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Spor
Başakşehir Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırdı
Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Başakşehir, milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
16:23 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hasan Ali Kaldırım, kariyerinde 475 maçta forma giydi.

Hasan Ali Kaldırım, kariyerinde 475 maçta forma giydi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

Karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 33 yaşındaki milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Başakşehir forması ile iki buçuk sezonda 63 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım 1 gol, 3 asist katkısı yapmayı başardı.

#Süper Lig
#Başakşehir
#Hasan Ali Kaldırım
1 saat önce
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Başakşehir Hasan Ali Kaldırım ile yollarını ayırdı
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