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Hasan Ali Kaldırım, kariyerinde 475 maçta forma giydi.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 33 yaşındaki milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Başakşehir forması ile iki buçuk sezonda 63 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım 1 gol, 3 asist katkısı yapmayı başardı.