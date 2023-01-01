Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 33 yaşındaki milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.