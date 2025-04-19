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Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu Galatasaray'dan

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu Galatasaray'dan

15:1419/04/2025, Cumartesi
IHA
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Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile ERA Basketball Nymburk, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu James Palmer (solda) ile ERA Basketball Nymburk oyuncusu Ondrej Sehnal (sağda) mücadele etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile ERA Basketball Nymburk, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu James Palmer (solda) ile ERA Basketball Nymburk oyuncusu Ondrej Sehnal (sağda) mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) haftanın oyuncusu Galatasaray’ın ABD’li basketbolcusu James Palmer Jr. seçildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu çeyrek final ikinci maçının ardından haftanın oyuncusu da belli oldu. Daha önce son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP) olan Galatasaraylı basketbolcu James Palmer Jr., bu haftanın da oyuncusu seçildi.


Galatasaray, çeyrek finalde ERA Nymburk’u evinde 90-74 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dörtlü Final’e yükseldi. Palmer Jr., bu karşılaşmada 24 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynayarak, 27 verimlilik puanı aldı.


28 yaşındaki basketbolcu, taraftar oylamasında La Laguna Tenerife’den Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini, Unicaja’dan Kendrick Perry ve Nanterre 92’den William Howard’ı geride bırakarak oyların y’unu aldı.

#Basketbol Şampiyonlar Ligi
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