UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Bayern Münih ile Olympique Lyon karşı karşıya gelecek. Kazanan finalde PSG ile Şampiyonla Ligi kupasını kazanmak için oynayacak.

İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 9. maçlarına çıkacak. Önceki karşılaşmaların 4'ünü Bayern Münih, 2'sini Olympique Lyon kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 9 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, turnuvada 6. kez kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. 2009-10 sezonunda yarı finale kaldığı kupada ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan Olympique Lyon ise tarihinde ilk kez final bileti almaya çalışacak.

Bayern Münih-Lyon maçı ne zaman?

Bayern Münih, Lyon maçı Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda bugün TSİ 22.00'de başlayacak. beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılığını, aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar üstlenecek.

Lyon-Bayern Münih muhtemel 11'ler

Olympique Lyon: Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Depay

Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Depay Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski

RB Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez finalde Leipzig'i 3-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Alman ekibi Leipzig ile Fransa'nın PSG takımı karşılaştı.İlk defa son 4'e kalan Leipzig ile organizasyondaki en iyi derecesi olan yarı finale 1995'ten sonra bir kez daha çıkan PSG arasındaki maç, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynandı.Maçtan dakikalarCeza sahasının sol köşesinden kullanılan serbest vuruşta, gelen topa iyi yükselen Marquinhos, PSG'yi 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.42. dakikada Leipzig kalecisi Gulacsi'nin baskı karşısında uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. PSG atağına dönüşen pozisyonda Di Maria, Neymar'ın sağdan gelen pasa yaptığı dokunuşla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fırsatı gole çevirmekte zorlanmayan Di Maria, PSG'nin soyunma odasına 2-0 üstün gitmesini sağladı.56. dakikda Bernat, Leipzigli Mukiele'nin ayağının kayması sonucu topu önünde bulan Di Maria'nın sol kanattan yaptığı ortada, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. PSG bu golle farkı 3'e çıkardı.Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve maçı 3-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.Paris ekibinin finaldeki rakibi, Olympique Lyon-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak. Bu gönderiyi Instagram'da gör Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, #RBLeipzig'i 3-0 mağlup eden #PSG tarihinde ilk kez finale yükseldi. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (18 Ağu, 2020, 1:52ös PDT)