UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Bayern Münih ile Olympique Lyon karşı karşıya gelecek. Kazanan finalde PSG ile Şampiyonla Ligi kupasını kazanmak için oynayacak.
İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 9. maçlarına çıkacak. Önceki karşılaşmaların 4'ünü Bayern Münih, 2'sini Olympique Lyon kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 9 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, turnuvada 6. kez kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. 2009-10 sezonunda yarı finale kaldığı kupada ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan Olympique Lyon ise tarihinde ilk kez final bileti almaya çalışacak.
Bayern Münih-Lyon maçı ne zaman? Bayern Münih, Lyon maçı Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda bugün TSİ 22.00'de başlayacak. beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılığını, aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar üstlenecek. Lyon-Bayern Münih muhtemel 11'ler Olympique Lyon: Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Depay Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski RB Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez finalde
Leipzig'i 3-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Alman ekibi Leipzig ile Fransa'nın PSG takımı karşılaştı.İlk defa son 4'e kalan Leipzig ile organizasyondaki en iyi derecesi olan yarı finale 1995'ten sonra bir kez daha çıkan PSG arasındaki maç, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynandı.Maçtan dakikalarCeza sahasının sol köşesinden kullanılan serbest vuruşta, gelen topa iyi yükselen Marquinhos, PSG'yi 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.42. dakikada Leipzig kalecisi Gulacsi'nin baskı karşısında uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. PSG atağına dönüşen pozisyonda Di Maria, Neymar'ın sağdan gelen pasa yaptığı dokunuşla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fırsatı gole çevirmekte zorlanmayan Di Maria, PSG'nin soyunma odasına 2-0 üstün gitmesini sağladı.56. dakikda Bernat, Leipzigli Mukiele'nin ayağının kayması sonucu topu önünde bulan Di Maria'nın sol kanattan yaptığı ortada, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. PSG bu golle farkı 3'e çıkardı.Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve maçı 3-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.Paris ekibinin finaldeki rakibi, Olympique Lyon-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak. Bu gönderiyi Instagram'da gör Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, #RBLeipzig'i 3-0 mağlup eden #PSG tarihinde ilk kez finale yükseldi. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (18 Ağu, 2020, 1:52ös PDT)
Şampiyonlar Ligi'nde erken final olarak görülen maçta şoke eden skor
Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Barcelona-Bayern Münih maçı unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Bayern Münih karşılaşmadan 8-2 galip geldi. Barcelona-Bayern Münih maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz geceye dair tüm detaylar bu haberin içinde.Barcelona-Bayern Münih maçının önemli anları;UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Barcelona ile Bayern Münih Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Slovenyalı hakemler Damir Skomina, Jure Praprotnik ve Robert Vukan’ın yönettiği maçta Münih, Müller’in golüyle henüz 4’üncü dakikada 1-0 öne geçti.İspanyol ekibi Alaba'nın 7’nci dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Bayern Münih 1-1 sonrası arka arkaya golleri buldu.Alman ekibi, 21’de Ivan Perisic, 27’de Serge Gnabry ve 31’de Müller'in golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Alman ekibi, 57’nci dakikada Suarez ile durumu 4-2’ye getiren Barcelona’ya acımadı.Bayern; 63’de Kimmich, 82’de Lewandowski, 87 ve 89’da Coutinho’nun golleriyle durumu 8-2 yaptı. Tarihi skor sonrası Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.Barcelona-Bayern Münih maçına dair bilgilerRakibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Bayern Münih, adını son dört takım arasına yazdırdı.Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.Bayern Münih'in rakibinin belli olacağı turnuvanın son çeyrek final mücadelesinde bugün Manchester City ile Olympique Lyon, TSİ 22.00'de karşılaşacak.Video: Bayern Münih 8-2 Barcelona (Maç özeti ve golleri izle)04’ ⚽️ Barcelona 0-1 Bayern07’ ⚽️ Barcelona 1-1 Bayern22’ ⚽️ Barcelona 1-2 Bayern28’ ⚽️ Barcelona 1-3 Bayern31’ ⚽️ Barcelona 1-4 Bayern57’ ⚽️ Barcelona 2-4 Bayern63’ ⚽️ Barcelona 2-5 Bayern82’ ⚽️ Barcelona 2-6 Bayern85’ ⚽️ Barcelona 2-7 Bayern89’ ⚽️ Barcelona 2-8 Bayern pic.twitter.com/66YAeCUM9x— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2020 Barcelona-Bayern Münih maç özetiAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında İspanyol temsilcisi Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin 4. dakikasında Thomas Müller'in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti.Barcelona'nın bu gole yanıtı gecikmedi. Jordi Alba'nın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen David Alaba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve 7. dakikada skora 1-1'lik denge geldi.21. dakikada Barcelona ceza alanına sol taraftan giren Ivan Perisic, topu kaleci Marc-Andre ter Stegen'in müdahalesine rağmen filelere gönderdi ve Alman ekibi yeniden öne geçti: 1-2Baskısını sürdüren Bayern Münih, 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Robert Lewandowski'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Serge Gnabry, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı.Hız kesmeyen Bayern Münih, 31. dakikada skoru 4-1'e getirdi. Sağ taraftan Joshua Kimmich'in ortaladığı topu ceza alanında bir kez daha Thomas Müller tamamladı ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.Temponun hiç düşmediği ilk yarı, Bayern Münih'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya ilk yarıda dört gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.Gol yağmuru dinmedi57. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Luis Suarez, Jerome Boateng'i çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Manuel Neuer'in solundan ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi: 2-463. dakikada 19 yaşındaki Alphonso Davies'in şık çalımlarla sol kanattan çizgiye kadar inerek çıkardığı topu müsait durumdaki Joshua Kimmich filelerle buluşturdu: 2-5Barcelona, 1976 yılında Levski Sofya'ya 5-4 yenildiği maçtan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta kalesinde 5 gol gördü.82. dakikada Philippe Coutinho'nun sol taraftan ortaladığı topu arka direkte müsait durumdaki Robert Lewandowski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve durumu 6-2 yaptı.Polonyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta da gol atma başarısını gösterdi ve kulüp tarihine geçti. Daha önceki rekor, 1996'da yedi maçta gol atan Jürgen Klinsmann'a aitti.75. dakikada oyuna giren Brezilyalı Coutinho, oyun disiplininden tamamen kopan Barcelona karşısında 85 ve 89. dakikalarda ağları sarsarak skoru 8-2'ye getirdi.Rakibini 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Bayern Münih, adını son dört takım arasına yazdırdı.Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Atletico Madrid'i son dakikada eledi (ÖZET)Galeri: İspanyol basını Barcelona'yı yerden yere vurdu
Yorum