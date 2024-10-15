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Fransa 10 kişiyle deplasmanda Belçika’yı 2-1 mağlup etti | ÖZET

Fransa 10 kişiyle deplasmanda Belçika’yı 2-1 mağlup etti | ÖZET

11:0215/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 4. haftasında Fransa deplasmanda Belçika'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 4. haftasında Fransa deplasmanda Belçika'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 4. haftasında Fransa deplasmanda Belçika’ya konuk oldu. Maç Fransa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 35’ Kolo Muani (pen.), 45’ Lois Openda, 62’ Kolo Muani’den geldi. Fransa’da Aurelien Tchouameni 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Belçika - Fransa maç özetini izlemek ve UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi 4. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. 10 kişi kalan Fransa maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Galibiyet golleri Kolo Muani’den geldi. Fransa bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alarak 9 puanla 2. sırada yer aldı. Belçika ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Belçika - Fransa maç özeti haberimizde.

BELÇİKA - FRANSA MAÇ ÖZETİ

Belçika - Fransa maç özetini izlemek için

BELÇİKA - FRANSA MAÇ SONUCU

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI





#Belçika
#Fransa
#UEFA Uluslar Ligi

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