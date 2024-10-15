UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 4. haftasında Fransa deplasmanda Belçika'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 4. haftasında Fransa deplasmanda Belçika’ya konuk oldu. Maç Fransa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 35’ Kolo Muani (pen.), 45’ Lois Openda, 62’ Kolo Muani’den geldi. Fransa’da Aurelien Tchouameni 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Belçika - Fransa maç özetini izlemek ve UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Fransa, UEFA Uluslar Ligi 4. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. 10 kişi kalan Fransa maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Galibiyet golleri Kolo Muani’den geldi. Fransa bu sonuçla grupta 3. galibiyetini alarak 9 puanla 2. sırada yer aldı. Belçika ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Belçika - Fransa maç özeti haberimizde.
BELÇİKA - FRANSA MAÇ ÖZETİ
BELÇİKA - FRANSA MAÇ ÖZETİ
BELÇİKA - FRANSA MAÇ SONUCU
BELÇİKA - FRANSA MAÇ SONUCU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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