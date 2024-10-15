UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. haftasında Almanya evinde Hollanda’yı konuk etti. Maç Almanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 64’te Jamie Leweling’den geldi. Almanya grupta 3. galibiyetini alarak 10 puanla 1. sırada yer aldı. Hollanda ise 5 puanla 2. sırada yer aldı. Almanya - Hollanda maç özetini izlemek ve UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumu için haberimize bakabilirsiniz.