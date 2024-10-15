A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi 4. Grup 5. haftasında dün akşam deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Maç ay-yıldızlıların 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın 90+5’inci dakikasında Kerem Aktürkoğlu jeneriklik bir gole imza attığı. Milli yıldız attığı gol ve gösterdiği performans ile Portekiz manşetlerinde yer aldı. İşte detaylar.