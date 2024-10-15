UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. haftasında Almanya evinde Hollanda’yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. haftasında Almanya evinde Hollanda’yı konuk etti. Maç Almanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 64’te Jamie Leweling’den geldi. Almanya grupta 3. galibiyetini alarak 10 puanla 1. sırada yer aldı. Hollanda ise 5 puanla 2. sırada yer aldı. Almanya - Hollanda maç özetini izlemek ve UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumu için haberimize bakabilirsiniz.
Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. haftasında evinde Hollanda ile karşılaştı. Ev sahibi Almanya dakika 64’te Jamie Leweling’in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Almanya - Hollanda maç özeti haberimizde.
ALMANYA - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ
ALMANYA - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ
ALMANYA - HOLLANDA MAÇ SONUCU
ALMANYA - HOLLANDA MAÇ SONUCU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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