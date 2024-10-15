Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Almanya evinde Hollanda’yı tek golle geçti | ÖZET

Almanya evinde Hollanda’yı tek golle geçti | ÖZET

10:3715/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. haftasında Almanya evinde Hollanda’yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. haftasında Almanya evinde Hollanda’yı 1-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 4. haftasında Almanya evinde Hollanda’yı konuk etti. Maç Almanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 64’te Jamie Leweling’den geldi. Almanya grupta 3. galibiyetini alarak 10 puanla 1. sırada yer aldı. Hollanda ise 5 puanla 2. sırada yer aldı. Almanya - Hollanda maç özetini izlemek ve UEFA Uluslar Ligi güncel puan durumu için haberimize bakabilirsiniz.

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. haftasında evinde Hollanda ile karşılaştı. Ev sahibi Almanya dakika 64’te Jamie Leweling’in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Almanya - Hollanda maç özeti haberimizde.

ALMANYA - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ

Almanya - Hollanda maç özetini izlemek için

ALMANYA - HOLLANDA MAÇ SONUCU

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ 4. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI





#Almanya
#Hollanda
#UEFA Uluslar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ indirim kampanyası başvurusunda sona yaklaşılıyor