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Belçika Kupası finali sonrasında çıkan olaylarda 61 gözaltı

Belçika Kupası finali sonrasında çıkan olaylarda 61 gözaltı

19:125/05/2025, Pazartesi
AA
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Kupa finali sonrası olaylar çıktı.
Kupa finali sonrası olaylar çıktı.

Anderlecht ile Club Brugge takımları arasında dün oynanan Belçika Kupası finalinin ardından çıkan olaylarda 61 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 80 kişi acil servis ekiplerince tedavi edildi, bunlardan 9'u hastaneye kaldırıldı. Club Brugge ve Belçika Ligi, şiddet olaylarını kınadı.

Brüksel'de Anderlecht ile Club Brugge arasında dün oynanan Belçika Kupası finalinin ardından çıkan olaylarda 61 kişi gözaltına alındı.


Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, dün oynanan final maçından sonra, Club Brugge taraftarlarının Molenbeek ve Jette semtlerinde çıkardığı şiddet olaylarında 61 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise tutuklandı.


Çıkan olaylarda 80 kişi acil servis ekiplerince tedavi edildi, bunlardan 9'u hastaneye kaldırıldı. Club Brugge ve Belçika Ligi, şiddet olaylarını kınadı.


Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, "ırkçı futbol taraftarları" için ömür boyu stadyum yasağı ve ağır yasal yaptırımlar çağrısında bulundu.


Dün oynanan maçta, Club Brugge, Anderlecht'i 2-1 mağlup etmişti.




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