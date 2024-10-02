BENFİCA - ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Benfica evinde Atletico Madrid’i konuk edecek. Daha önce 3 kez karşılaşan iki takımda Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı. Benfica ile Atletico Madrid'in bugüne kadarki tek eşleşmesi, 2015/16 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında birer deplasman galibiyetine sahne oldu. Benfica evinde zorlu rakibine karşı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Peki, Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Benfica - Atletico Madrid canlı izleme linki...
Benfica, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Portekiz takımlarına konuk olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Atletico, tek yenilgisini son ziyaretinde Porto'ya 2-1 mağlup olarak aldı (Kasım 2022). İspanyol takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Benfica, galibiyet için tüm yolları arayacak. Peki, Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tabii spor canlı yayın linki haberimizde.
BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
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BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BENFİCA
1 Anatolii Trubin
3 Alvaro Fernandez
4 Antonio Silva
30 Nicolas Otamendi
44 Tomas Lemos Araujo
8 Fredrik Aursnes
10 Orkun Kökçü
11 Angel Di Maria
14 Vangelis Pavlidis
61 Florentino
17 Kerem Aktürkoğlu
ATLETİCO MADRİD
13 Jan Oblak
2 Jose Gimenez
16 Nahuel Molina
23 Reinildo
24 Robin Le Normand
4 Conor Gallagher
5 Rodrigo de Paul
14 Marcos Llorente
7 Antoine Griezmann
9 Alexander Sörloth
19 Julian Alvarez
BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
Benfica ile Atletico Madrid'in bugüne kadarki tek eşleşmesi, 2015/16 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında birer deplasman galibiyetine sahne oldu.
Portekiz takımlarına konuk olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Atletico, tek yenilgisini son ziyaretinde Porto'ya 2-1 mağlup olarak aldı (Kasım 2022).
İspanyol takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Benfica (4B 5M), tek galibiyetini Eylül 2021'de Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek kaydetti.
Benfica, Şampiyonlar Ligi tarihinde 2015/16 ve 2022/23'ün ardından üçüncü kez bir sezona ikide iki yaparak başlamak istiyor.
Deplasmanda oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Atletico (2B 6M), tek galibiyetini geçen sezonun grup aşamasında konuk olduğu Feyenoord'dan aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 maçın yedisini kazanan Atletico (1B 2M), daha önceki 26 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (6G 9B 11M).
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takım formasıyla aynı maçta gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu (Benfica vs Kızılyıldız).
Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Benfica formasıyla en fazla şut pası veren oyuncu Alvaro Carreras'tı (3).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla sahipsiz top kazanan stoper, Atletico forması giyen Jose Gimenez'di (10).
Antoine Griezmann (37 gol & 12 asist), Şampiyonlar Ligi tarihinde Karim Benzema (90 gol & 27 asist), Thierry Henry (50 gol & 25 asist) ve Kylian Mbappe'nin (49 gol & 23 asist) ardından 50 gol katkısına ulaşan dördüncü Fransız oyuncu olmak istiyor.