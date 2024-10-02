Benfica, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Portekiz takımlarına konuk olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Atletico, tek yenilgisini son ziyaretinde Porto'ya 2-1 mağlup olarak aldı (Kasım 2022). İspanyol takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Benfica, galibiyet için tüm yolları arayacak. Peki, Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tabii spor canlı yayın linki haberimizde.

BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Atletico Madrid maçı 2 Ekim Çarşamba saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

BENFİCA - ATLETİCO MADRİD CANLI SKOR

BENFİCA - ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

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BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BENFİCA

1 Anatolii Trubin

3 Alvaro Fernandez

4 Antonio Silva

30 Nicolas Otamendi

44 Tomas Lemos Araujo

8 Fredrik Aursnes

10 Orkun Kökçü

11 Angel Di Maria

14 Vangelis Pavlidis

61 Florentino

17 Kerem Aktürkoğlu

ATLETİCO MADRİD

13 Jan Oblak

2 Jose Gimenez

16 Nahuel Molina

23 Reinildo

24 Robin Le Normand

4 Conor Gallagher

5 Rodrigo de Paul

14 Marcos Llorente

7 Antoine Griezmann

9 Alexander Sörloth

19 Julian Alvarez

BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Benfica ile Atletico Madrid'in bugüne kadarki tek eşleşmesi, 2015/16 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında birer deplasman galibiyetine sahne oldu.

Portekiz takımlarına konuk olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Atletico, tek yenilgisini son ziyaretinde Porto'ya 2-1 mağlup olarak aldı (Kasım 2022).

İspanyol takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Benfica (4B 5M), tek galibiyetini Eylül 2021'de Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek kaydetti.

Benfica, Şampiyonlar Ligi tarihinde 2015/16 ve 2022/23'ün ardından üçüncü kez bir sezona ikide iki yaparak başlamak istiyor.

Deplasmanda oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Atletico (2B 6M), tek galibiyetini geçen sezonun grup aşamasında konuk olduğu Feyenoord'dan aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 maçın yedisini kazanan Atletico (1B 2M), daha önceki 26 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (6G 9B 11M).

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takım formasıyla aynı maçta gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu (Benfica vs Kızılyıldız).

Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Benfica formasıyla en fazla şut pası veren oyuncu Alvaro Carreras'tı (3).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında en fazla sahipsiz top kazanan stoper, Atletico forması giyen Jose Gimenez'di (10).

Antoine Griezmann (37 gol & 12 asist), Şampiyonlar Ligi tarihinde Karim Benzema (90 gol & 27 asist), Thierry Henry (50 gol & 25 asist) ve Kylian Mbappe'nin (49 gol & 23 asist) ardından 50 gol katkısına ulaşan dördüncü Fransız oyuncu olmak istiyor.







