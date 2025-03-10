Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 2-1 kazandı.





Beşiktaş adına karşılaşmada perdeyi açan golü 31. dakikada Ciro Immobile (P) attı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Arda Kızıldağ ile 87. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.





Konup ekipte Bruno Viana 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı görerek oyun dışı kaldı.





Ligde 9 maç sonra yenilgi yüzü gören Beşiktaş 44 puanla 4. sırada kaldı. Gaziantep FK ise puanını 35 yaparak 8. sıraya yükseldi.





Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.





Maçtan önemli dakikalar:

17' Milot Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topa hakim olmayı başardı.

31' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ciro Immobile, yaptığı vuruşla kaleci Mustafa Burak Bozan ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45' Kacper Kozlowski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Arda Kızıldağ'ın yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıktı.

İKİNCİ YARI

52' Ciro Immobile'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Gedson Fernandes'in rakiplerini ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mustafa Burak Bozan topu uzaklaştırmayı başardı.

61' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Alexandru Maxim'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.

77' Bruno Viana, Arthur Masuaku'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Zorbay Küçük tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Bruno Viana, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87' Kozlowski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Furkan Soyalp, şık bir çalımla rakiplerini ekarte ederek altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla topu Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.

90+6' Sol kanatta Arroyo'nun yaptığı ortada kaleye yönelen şutu son anda kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.





BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Gabriel Paulista, 18 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı. Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.





Elan Ricardo ile Jonas Svensson kadroda yok

Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.





Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi son buldu

Siyah-beyazlıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Kartal, geride kalan 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 de galibiyet almıştı. Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor'u ise mağlup etti.





Evinde 6 maç sonra kaybetti

Kartal, bu mücadeleye kadar ligde evinde oynadığı 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti.

Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe'de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor'la da berabere kaldı.





Beşiktaşlı taraftarlardan yabancı hakem tezahüratı

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından uzun süre yabancı hakem için tempo tuttu. Mario ile Furkan Soyalp arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, konuk ekip lehine faul verdi. Yaşanan pozisyonun ardından siyah-beyazlı taraftarlar ‘Derbiye Türk hakem istemiyoruz' şeklinde uzun süre tezahürat yaptı.





Solskjaer, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldı

Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor karşılaşmalarından zaferle ayırılırken, Antalyaspor ile ise berabere kalmıştı.





Müsabakanın takım kadrolarını Ece Tekmen duyurdu

Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.





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