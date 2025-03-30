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Beşiktaş BOA yarı finale yükseldi: Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Beşiktaş BOA yarı finale yükseldi: Fenerbahçe'nin rakibi oldu

20:3330/03/2025, Pazar
AA
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Beşiktaş BOA
Beşiktaş BOA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final 3'üncü maçında Beşiktaş BOA deplasmanda Emlat Konut'u 68-63 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final 3'üncü maçında Beşiktaş BOA deplasmanda Emlat Konut'u 68-63 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.


Siyah-beyazlılar, bu sonuçla adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Emlak Konut'tan Jessica Thomas oldu.


OYUNCU SAYILARI:

EMLAK KONUT: Jessica Thomas 27, Astou Ndour 8, Parks 12, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 4, Sehernaz Çidal


BEŞİKTAŞ BOA: Temi Fagbenle 20, Krajisnik 19, Winterburn 12, Lazic 11, Özge Özışık 3, Pelin Gülçelik 3


PERİYOT SONUÇLARI:
1'İNCİ PERİYOT: 8-22
DEVRE: 27-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-48



#Beşiktaş BOA
#Emlak konut
#Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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