Beşiktaş-Erzincanspor: 3-0

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmadan dakikalar;
6. dakikada Rebocho’nun sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
15. dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan 24 Erzincanspor’da Abdurrahman Canlı’nın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Utku meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
22. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Muhammed Kerem’in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kurtardı.
GOL!
- 25. dakikada Güven’in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Elneny’nin kayarak yaptığı vuruş kaleci Süleyman’dan döndü. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünde bulan Boyd’un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
GOL!
- 45+3. dakikada Muhayer’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
50. dakikada Güven sağ kanattan içeri girip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhayer’in vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada orta sahada topu alan Muhammed Kerem’in sağ kanattan topla ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içine giren Halil’in kaleci Utku’nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
54. dakikada Enes’in sol kanattan yapılan ortada defanstan seken topu alan Hüseyin’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
60. dakikada Rebocho’nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya’nın kafa vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kurtardı.
GOL!
84. dakikada orta sahada bulunan Caner’in ara pasında defansın arkasına sarkan Umut’un ceza sahası içinde kaleci Süleyman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında 24 Erzincanspor'u 3-0 yendi
⚽ Tyler Boyd
⚽ Erdoğan Kaya
⚽ Umut Nayir pic.twitter.com/MBC5XGWk4v
Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında 24 Erzincanspor'u 3-0 yendi
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