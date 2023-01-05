Hasan Ali Kaldırım sürprizi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sağ bek, sol bek ve stopere transfer isterken, yerli ve yabancı isimleri de listeye ekledi. Listede sol bek için Hasan Ali'nin isminin gündeme geldiği ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 6 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı veremedi. Hasan Ali, UEFA Konferans Ligi gruplarında ise 5 maçta görev alırken, 1 gol attı.

Almanya'da doğan ve Kaiserslautern altyapısında futbola başlayan Hasan Ali, Türkiye'de Kayserispor ve Fenerbahçe formaları da giymişti.

🚀 Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım'ın attığı gol, Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi. pic.twitter.com/bzLUhzuA12 REKLAM September 9, 2022