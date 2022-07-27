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Beşiktaş İspanya kampını tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabı olan İspanya kampını bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, TSİ 14.40'ta özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş İspanya kampını tamamladı
Kampı tamamlayan Beşiktaş, 14.40'ta Alicante Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İstanbul'a hareket edecek ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabı için İspanya'ya giderek 20 Temmuz'da kampa başlayan ve iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Wolverhampton Wanderers'a 3-0, Deportivo Alaves'e de 2-1 mağlup oldu.

İspanya kampında Francisco Montero ve Umut Meraş, çeşitli sakatlıklar yaşayarak son antrenmanlara katılamadı. Sakatlık geçiren oyunculardan Kenan Karaman ise tedavisi için İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan, kampa siyah-beyazlı takımla başlayan Rıdvan Yılmaz ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transferi sonrası kamptan ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park’ta İtalyan ekibi Sampdoria ile oynayacak.

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