Beşiktaş İtalyan yıldızın peşinde: Hem kanat hem santrafor

Beşiktaş, ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi için planlamalarını sürdürüyor. Kartal, İtalya'nın altın çocuğu transfer etmek için kollarını sıvadı. İşte detaylar.

HEDEF DOMENİCO BERARDİ

İtalyan basınında Sassuolonews.net'in duyurduğu habere göre; Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Domenico Berardi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sezon öncesinde de Berardi, Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve transfer gerçekleşmemişti. Sakatlığını atlatan Berardi'nin yeniden formasına kavuşmasının ardından Türkiye'nin yolunu tutabileceği bilgileri de haberde yer aldı.

240 GOLE KATKISI VAR

Sassuolo'da tüm sezonlarda 374 maçta 143 gol atıp, 97 gol kaydeden Berardi, bu sezon Serie B'de oynadığı 4 maçta 1 gol, 3 asist katkı yaptı.

Berardi, İtalya'nın şu anda ofansif anlamda en tecrübeli futbolcusu olarak görülüyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK

Yaklaşık 10 yıldır Sassuolo forması giyen 30 yaşındaki Berardi, Beşiktaş'a transfer olması halinde kariyerinde ilk kez İtalya dışına çıkacak.







