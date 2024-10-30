Beşiktaş aynı takımdan iki yıldızın peşinde

Beşiktaş’ta devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Şili basını, takımı güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Kartal aynı takımdan 2 yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar.

AYNI TAKIMDAN İKİ YILDIZ FUTBOLCU

Beşiktaş'ın River Plate'te forma giyen 30 yaşındaki stoper Paulo Diaz ve 23 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Pablo Solari

Paulo Diaz geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağladı ve takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Diaz'ın, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

SOLARİ EL YAKABİLİR!

Haberin detaylarında Arjantin kulübünün Solari'yi 15 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen genç oyuncu, 5 gol - 5 asistlik performans sergiledi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel değeri 7 milyon Euro olarak gözüken, Arjantinli yıldızla Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği iddia edilmişti.

Paulo Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

25 Ağustos 1994 doğumlu olan Paulo Díaz, 30 yaşındadır. Profesyonel kariyerine Şili'de başladıktan sonra, Arjantin'in güçlü ekiplerinden River Plate'e transfer olmuştur.

River Plate'te gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir.

Pablo Solari kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

22 Mart 2001 doğumlu olan Pablo Solari, şu anda 23 yaşındadır. Profesyonel kariyerine Arjantin'de başladıktan sonra, büyük bir çıkış yakaladığı River Plate takımına transfer olmuştur.

River Plate'te gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgun oyun ve gol yeteneği sayesinde Avrupa'nın birçok büyük takımının transfer listesinde yer almaktadır.



