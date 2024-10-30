Sözleşme yenilemeyen Osai Samuel’e bir talip daha: Fransa devi istiyor!

Fenerbahçe’nin başarılı sağ beki Osayi Samuel’e bir talip daha çıktı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray Nijeryalı yıldızla yakından ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcuya bir talipte Fransa’dan çıktı. Peki, Osayi Samuel hangi takıma transfer olacak? Detaylar haberimizde.
OSAYİ SAMUEL TRANSFER Mİ OLUYOR, HANGİ TAKIMA?
Galatasaray'ın radarında yer alan ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel'e bir talip daha çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; Nijeryalı oyuncuya bu kez Marsilya talip oldu. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız temsilcisinin ara transfer döneminde futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi.
Marsilya teknik direktörü De Zerbi'nin kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin de çok sayıda teklifler alan yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ve yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Osayi Samuel Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.