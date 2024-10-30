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Sözleşme yenilemeyen Osai Samuel’e bir talip daha: Fransa devi istiyor!

Sözleşme yenilemeyen Osai Samuel’e bir talip daha: Fransa devi istiyor!

14:0330/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sözleşme yenilemeyen Osai Samuel’e bir talip daha
Sözleşme yenilemeyen Osai Samuel’e bir talip daha

Fenerbahçe’nin başarılı sağ beki Osayi Samuel’e bir talip daha çıktı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray Nijeryalı yıldızla yakından ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcuya bir talipte Fransa’dan çıktı. Peki, Osayi Samuel hangi takıma transfer olacak? Detaylar haberimizde.

'ın radarında yer alan ve
ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel'e bir talip daha çıktı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdi ve fakat sonuç alamadı. Oyuncunun yaz transfer sezonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Peki, Osayi Samuel transfer mi oluyor, hangi takıma? İşte soruların yanıtları.

OSAYİ SAMUEL TRANSFER Mİ OLUYOR, HANGİ TAKIMA?

Galatasaray'ın radarında yer alan ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel'e bir talip daha çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; Nijeryalı oyuncuya bu kez Marsilya talip oldu. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız temsilcisinin ara transfer döneminde futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi.

Marsilya teknik direktörü De Zerbi'nin kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'nin de çok sayıda teklifler alan yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ve yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Osayi Samuel Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.



#Osai Samuel
#Fenerbahçe
#Marsilya
#Galatasaray

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