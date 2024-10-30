Sözleşme yenilemeyen Osai Samuel’e bir talip daha: Fransa devi istiyor!

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ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi Samuel'e bir talip daha çıktı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdi ve fakat sonuç alamadı. Oyuncunun yaz transfer sezonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Peki, Osayi Samuel transfer mi oluyor, hangi takıma? İşte soruların yanıtları.