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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 10 ayrılık

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 10 ayrılık

17:3720/05/2025, الثلاثاء
AA
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Takımdan ayrılan isimler arasında Holly Winterburn de yer aldı.
Takımdan ayrılan isimler arasında Holly Winterburn de yer aldı.

Beşiktaş Kulübü, takım kaptanı Elif Bayram dahil 10 basketbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre takım kaptanı Elif Bayram'ın yanı sıra Alexis Peterson, Dana Evans, Gizem Başaran Turan, Holly Winterburn, Melek Uzunoğlu, Mihaela Lazic, Pelin Gülçelik, Temi Fagbenle ve Tina Krajisnik ile yola devam edilemeyecek.


Açıklamada, "Beşiktaş BOA'ya verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz. Kariyerlerinizin devamında başarılar dileriz" denildi.




#Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı
#Alexis Peterson
#Holly Winterburn
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