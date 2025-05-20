Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 10 ayrılık

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre takım kaptanı Elif Bayram'ın yanı sıra Alexis Peterson, Dana Evans, Gizem Başaran Turan, Holly Winterburn, Melek Uzunoğlu, Mihaela Lazic, Pelin Gülçelik, Temi Fagbenle ve Tina Krajisnik ile yola devam edilemeyecek.