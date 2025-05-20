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Tomislav Mijatovic Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirildi

Tomislav Mijatovic Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirildi

15:3420/05/2025, Salı
AA
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Tomislav Mijatovic Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirildi
Tomislav Mijatovic Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirildi

Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı

nadolu Efes, antrenörlerden Tomislav Mijatovic'in Hırvatistan Erkek Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hırvatistan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenecek olan antrenörümüz Tomislav Mijatovic'i tebrik eder, kulübümüzdeki görevi devam ederken çıkacağı yeni yolculuğunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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