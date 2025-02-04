, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı. Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Kırklarelispor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.