Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Beşiktaş Atatürk Olimpiyat stadında Kırklarelispor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Beşiktaş Atatürk Olimpiyat stadında Kırklarelispor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İki takım daha önce 2012 yılında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçta Beşiktaş rakibini 7-1 mağlup etti. Kırklarelispor'da takımın en golcüsü, orta saha oyuncusu Okan Derici olarak göze çarpıyor. Bu sezon ligde ve kupada 24 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol kaydetti. Beşiktaş'ta tedavileri süren Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal bu maçta oynayamayacak. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Kırklarelispor canlı izleme linki ve A Spor canlı yayın ekranı…
, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı. Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Kırklarelispor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Beşiktaş evinde Kırklarelispor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Maç
A Spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROSU
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş:
Ersin, Onur, Emirhan, Zaynutdinov, Masuaku, Salih, Oxlade Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Semih, Mustafa
Kırklarelispor:
Burak, Raşit, Erdoğan, Bedirhan, Oğuz, Semih, Taşkın, Denizhan, Erdem, Hüseyin Eray, Okan
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
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