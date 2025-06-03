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Beşiktaş Mehmet Üstünkaya'yı unutmadı

Beşiktaş Mehmet Üstünkaya'yı unutmadı

16:353/06/2025, الثلاثاء
AA
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Mehmet Üstünkaya'nın mezarı başında dualar okundu.
Mehmet Üstünkaya'nın mezarı başında dualar okundu.

Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'nın vefatının 25. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Üstünkaya, Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.


Anma törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları ve Zahide Esra Sayın, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.


Tören, okunan duaların ardından sona erdi.







#Beşiktaş
#Mehmet Üstünkaya
#Aşiyan Mezarlığı
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