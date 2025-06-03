Beşiktaş Mehmet Üstünkaya'yı unutmadı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Üstünkaya, Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları ve Zahide Esra Sayın, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.