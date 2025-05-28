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Beşiktaş Fuat Balkan'ı andı

Beşiktaş Fuat Balkan'ı andı

11:3328/05/2025, Çarşamba
AA
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Fuat Balkan 1970 yılında vefat etmişti.
Fuat Balkan 1970 yılında vefat etmişti.

Beşiktaş, kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Fuat Balkan'ın 55. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski başkanlarımızdan Fuat Balkan'ı, vefatının 55. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.


İstanbul'da 1909 yılında doğan ve 28 Mayıs 1970'de vefat eden Fuat Balkan, 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1938'de olmak üzere üç dönem Beşiktaş Kulübü başkanlığı yapmıştı.






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