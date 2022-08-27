Beşiktaş transferde gaza bastı: Hedefte Samy Mmaee ve Siriki Dembele var

Beşiktaş Yönetimi, transfer konusunda yeniden vites artırdı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta verilen demeçlerde 4 transfer yapılacağı dile getirildi. Stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ta, bu planlardan orta saha kısmı halledildi.
2 transfer geldi
4 transferden ikisi olan Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin orta sahaya gerçekleştirildi. Siyah beyazlı yönetim, sıradaki 2 transferi daha bitirerek defteri kapatmak istiyor.
- Hedefte Samy Mmaee ve Siriki Dembele var
- Kartal’ın hedefinde stoper için Samy Mmaee, kanat içinse Siriki Dembele var. Beşiktaş’ta gözler öncelikli olarak stoper transferine çevrildi. Kartal, Isak Hien’in Verona’ya gitmesiyle rotayı Macaristan’a çevirdi. Ferencvaros’tan Mmaee ile temasa geçildi. Kanat bölgesi için de arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Dembele için de Bournemouth’a kiralama teklifini sundu. Transferlerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.