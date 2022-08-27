Beşiktaş transferde gaza bastı: Hedefte Samy Mmaee ve Siriki Dembele var Teknik direktör Valerien İsmael’in raporu doğrultusunda 4 transfer yapacağını açıklayan Beşiktaş Yönetimi, Dele Alli ve Kerem Atakan’dan sonra kadrosuna 2 isim daha katacak. Kartal’ın hedefinde stoper için Mmaee, kanat için Dembele yer alıyor.

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