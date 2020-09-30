​Beşiktaş Valentin Rosier ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

Avrupa’ya erken veda eden, Süper Lig’e de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş’ta sağ bek transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde bu mevki için 3 futbolcu bulunuyor. Bu isimler; Sporting’den Valentin Rosier, Roma’dan Davide Santon ve Sampdoria’dan Bartosz Bereszynski.

Valentin Rosier'in sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş yönetimi sağ bek transferi için görüştüğü Rosier ile şartlarda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kiralama bedeli ve 1 yıllık alacağı parayla toplam maliyeti 1 milyon euro olacak. Rosier, 2019 yılında Fransız ekibi Dijon’dan Sporting’e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 14 maça çıkan Rosier, gol ya da asist üretemedi. Siyah-beyazlı yönetim, Rosier ve Portekiz ekibiyle bütün konularda anlaşırken, bu futbolcunun transferinde son anda pürüz çıkma ihtimaline karşı Santon ve Bereszynski’yi de alternatif olarak listesinde tutuyor.

İtalya'dan Santon ve Bereszynski

İtalya Serie A ekibi Roma’nın formasını giyen Davide Santon ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, İtalyan sağ beki bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya çalışıyor. 29 yaşındaki futbolcunun Roma ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bir başka İtalyan ekibi Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’nin transferi için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu ikna etse de Sampdoria’nın 5 milyon euro bonservis istemesi nedeniyle, Bereszynski’yi kiralamak için teklif sunduğu öne sürüldü.

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