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Beşiktaş'a Umut Meraş'tan kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor ile dün oynanan Süper Lig maçında sakatlanan Umut Meraş'ın ayak bileğinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaşa Umut Meraştan kötü haber
Maçın 89. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Siyah-beyazlılar, tedavisi için hastanede kontrolden geçen Umut Meraş’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
  • “Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde kemik ödemi ve ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

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