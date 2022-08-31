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Premier Lig 'Kartalı': Beşiktaş Siriki Dembele ile anlaşma sağladı

Kadrosunda İngiltere Premier Lig geçmişi olan 8 futbolcu barındıran Beşiktaş, 9. ismi de takıma katmak üzere. Beşiktaş, kanat oyuncusu Siriki Dembele’nin transferi konusunda anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Siriki Demele kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Siriki Dembele'yi bonservisiyle mi kadrosuna katacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın anlaşma sağladığı Siriki Demele kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Siriki Dembele geride bıraktığımız sezon 38 maçta, 7 gol ve 3 asistle oynadı.

Beşiktaş, Süper Lig’de liderliğe otururken, kadroda İngiltere Premier Lig geçmişi olan oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar bu sezon Wolverhampton’dan Romain Saiss, Everton’dan Dele Alli, West Ham United’dan Artur Masuaku ve Burnley’den Weghorst’un transferi tamamlarken, geçen sezon anlaşılan ve bu sezon kadroya katılan Gedson Fernandes ve Cenk Tosun’un da İngiltere’den yolu geçti. Beşiktaş’ta 3. sezonlarını yaşayan Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou da Ada kulüplerinden transfer edildi. Kadrosunda Premier Lig’den yolu geçmiş siyah-beyazlılar, takımın başına da yine son olarak West Bromwich’te çalışan teknik direktör Valerien İsmael’i getirmişti.

Beşiktaş Siriki Dembele'yi bonservisiyle mi kadrosuna katacak?

Siyah-beyazlı ekip, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth’ta forma giyen Siriki Dembele’yi de kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş’ın teknik direktör Valerien İsmael’in raporu doğrultusunda Dembele konusunda imzaya yaklaştığı ifade edilirken, Bournemouth’la yapılan anlaşmada 25 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun olduğu vurgulandı.

Siriki Demele kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Siriki Dembele, 7 Eylül 1996 yılında Fildişi Sahili'nin Ouragahio kasabasında doğdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun aynı zamanda İskoçya pasaportu da bulunuyor. Futbola İskoçya'nın Dundee takımında başlayan Siriki Dembele, daha sonra sırasıyla Ayr United, Nike Academey, Grimsby Town, Peterborough ve Bournemouth forması giydi.

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