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Dembele'de sona doğru

Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Siriki Dembele’ye imza attırmak üzere. Siyah-beyazlılar, Fildişili sol kanat oyuncusu için kulübü Bournemoth’la kiralama konusunda el sıkıştı. Satın alma opsiyonu için görüşmeler sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Dembele transferinde son durum ne?
Sol kanatta görev yapan Dembele, forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

İngiliz yıldız Dele Alli transferi ile taraftarlarını memnun eden Beşiktaş, şimdi de sol kanat takviyesi için sona geldi. Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Bournemouth’un kanat oyuncusu Siriki Dembele’de imzaya çok yaklaştı.

Dembele için hocasından transfer açıklaması geldi. Bournemouth’un menajeri Scott Parker, Dembele için ayrılığın bir fırsat olabileceğini söyledi.

Parker, “Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak” dedi.

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Siriki Dembele (@s.dembele10)'in paylaştığı bir gönderi

El sıkıştılar

Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda el sıkışırken satın alma bedeli konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele’nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.

Kariyerinde 199 resmi maçta forma giyen Dembele, 36 gol ve 34 asistlik bir performans gösterdi.

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