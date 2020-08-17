Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu Adem Zorgane kimdir, kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar?
Beşiktaş Adem Zorgane için resmi teklifte bulundu: Adem Zorgane kimdir?
Beşiktaş, Cezayir 1. Lig takımlarından Paradou forması giyen 20 yaşındaki Adem Zorgane'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar oyuncu için resmi teklifte bulunurken, aynı zamanda Zorgane'yi Red Bull Salzburg başta olmak üzere birçok kulüp yakından takip ediyor. Peki Beşiktaş'ın istediği Adem Zorgane kimdir? Adem Zorgane kaç yaşında? Adem Zorgane nereli? Beşiktaş Adem Zorgane transfer haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aynı zaman genç oyuncuları da radarına almış durumda. Bu isimlerden birisi de Cezayir 1. Lig takımlarından Paradou forması giyen 20 yaşındaki Adem Zorgane.
Footafrique'nın haberine göre Beşiktaş, genç orta saha için resmi teklifte bulundu. Fakat Adem Zorgane'yi sadece Beşiktaş değil Red Bull Salzburg başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibi yakından takip ediyor. Hatta Salzburg'da Zorgane için resmi teklif yapan kulüpler arasında yer alıyor. Haberde ayrıca Cezayir kulübünün ve genç oyuncunun henüz bir karar vermediği kaydedildi.
Adem Zorgane kimdir?
6 Ocak 2000 yılında Cezayir'de doğan Adem Zorgane 20 yaşında. Futbola Paradou'da başlayan oyuncu, orta saha olarak görev yapıyorç Her iki ayağını da kullanabilen olunca Cezayir alt yaş milli takım gruplarının hepsinde forma giydi. Bu sezon 29 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan Adem Zorgane'nin güncel bonservis değeri 2.7 milyon euro olarak biliniyor.
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