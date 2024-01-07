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Spor

Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi başlıyor

Beşiktaş Kulübü, Portekiz ve Polonya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fernando Santos'u takımın başına getirdi. 69 yaşındaki teknik adam son olarak Polonya Milli Takımı'nda görev yapmıştı. Fernando Santos, kariyerindeki en büyük başarıları ise Portekiz Milli Takımı'nda kazanmıştı.

18:39 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:03 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fernando Santos, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.
Fernando Santos, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz'in deneyimli teknik adamlarından Fernando Santos ile anlaşma sağladı. Son olarak Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısını göstermişti.

Fernando Santos'un yardımcıları kim olacak?

Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario

Fernando Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, başarıları?

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan yeni hocamız oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı. Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Fernando Santos son olarak Polonya Milli Takımında görev aldı.



#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Süper Lig
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