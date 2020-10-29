SÜPER LİG

Beşiktaş'ta hangi futbolcular sakat

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor: 7 futbolcu idmana çıkmadı

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Josef de Souza, Valentin Rosier Erdoğan Kaya, N’Koudou, Atakan Üner ve Hasic bugünkü idmanda yer almadı.

Haber Merkezi İHA
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürdü. Antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcular dev Türk Bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Takım eksik çalıştı

Alt baldırında ağrı bulunan ve MR çektirecek olan Gökhan Töre’nin yanı sıra bel ağrısı bulunan Josef de Souza ve Valentin Rosier ile hafif sakatlığı bulunan Erdoğan Kaya idmana katılmadı. Sakatlıkları süren N’Koudou, Atakan Üner ve Hasic de çalışmada yer almadı. Bel ağrıları bulunan Josef ve Rosier, yarın takımla çalışacak. Basına açık bölümde kondisyon çalışan siyah-beyazlılar, basına kapalı kısımda ise taktik çalıştı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.Ligde 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:30 Ekim Cuma:20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)31 Ekim Cumartesi:13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman)16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)1 Kasım Pazar:13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler)16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)2 Kasım Pazartesi:20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yasin Kol)

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