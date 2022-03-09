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Beşiktaş'ta ilk imzalar Can Bozdoğan ve Güven Yalçın ile atılacak

Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Beşiktaş, iç transferde genç isimlerle imza aşamasına geldi. Siyah-beyazlı yönetim, son haftalardaki performanslarıyla göz dolduran Güven Yalçın ve Can Bozdoğan ile yeni sözleşme konusunda masaya oturacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta ilk imzalar Can Bozdoğan ve Güven Yalçın ile atılacak
Güven Yalçın

Süper Lig’in kalan 10 haftasında en yüksek puanı toplayarak adını ikinciliğe yazdırmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dış transferde Gedson Fernandes’i önümüzdeki sezon için kadrosuna katan siyah-beyazlılar, diğer bölgelere olan arayışlarını da sürdürüyor.

Güven Yalçın'a yeni sözleşme

Beşiktaş yönetimi, bu sezon sözleşmesi sona erecek kiralık oyuncular için de harekete geçti. Özellikle son haftalarda daha fazla forma bulmaya başlayan bulduğu şansları iyi kullanan Güven Yalçın ve Can Bozdoğan, yeni sözleşme için yönetimin gözüne girdi. Sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın’la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki ismin son haftalarda gösterdiği performans ile ikna oldu. Tarafların kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

  • Can için bonservis pazarlığı
  • Beşiktaş’ın sezon başında Alman ekibi Schalke’den kiraladığı Can Bozdoğan da, şu ana kadar aldığı süreleri iyi değerlendirdi. Son oynanan Başakşehir maçında çok etkili bir performans ortaya koyan ve Güven Yalçın’a asist yapan 20 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu siyah-beyazlılarda bulunuyor. Schalke ile pazarlıklar sürerken, Can ise Beşiktaş’ta kalmak istiyor.

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