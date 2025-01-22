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Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi

Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi

20:0722/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mert Günok
Mert Günok

2020-2021 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın formasını terleten Mert Günok, siyah-beyazlı takımda 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı.

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı.


Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında 99. karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki kaleci, İspanyol ekibine karşı da ilk 11'de yer aldı ve "dalya" dedi.


2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını terleten Mert Günok, 99 mücadelede kalesinde 115 gol gördü.


Deneyimli kaleci, 33 maçta rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.


Plaketini almak istemedi

Mert Günok, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı karşılaşmadan önce 100. maç plaketini almak istemedi. Oyuncunun, plaketini daha sonra alacağı öğrenildi.




#Mert Günok
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Lig

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