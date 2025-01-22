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Dolmabahçe'de yangın faciası için sessiz duruş

Dolmabahçe'de yangın faciası için sessiz duruş

19:0122/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Athletic Bilbao
Beşiktaş - Athletic Bilbao

Beşiktaş taraftarı, dün Kartepe'de yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Athletic Bilbao maçının başlama düdüğüyle beraber tribünlerde 1 dakika boyunca sessiz kaldı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.


Beşiktaş taraftarı, dün Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Athletic Bilbao maçının başlama düdüğüyle beraber tribünlerde 1 dakika boyunca sessiz kaldı.


Siyah-beyazlı kulüp, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bolu'daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu." ifadelerine yer verdi.


Öte yandan, Tüpraş Stadı'nda karşılaşma boyunca müzik çalınmayacağı aktarıldı.





#Beşiktaş
#Athletic Bilbao
#UEFA Avrupa Ligi

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