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Beşiktaş'ta sezonun en hırçını Tayyip Talha Sanuç

Beşiktaş'ta sezonun en hırçını Tayyip Talha Sanuç

12:494/06/2025, Çarşamba
AA
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Tayyip Talha Sanuç
Tayyip Talha Sanuç

Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en çok kırmızı kart gören futbolcu Tayyip Talha Sanuç oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş'ta en hırçın oyuncu Tayyip Talha Sanuç oldu.


Yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, tekrar oynamaya başladığı dönemde 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.


Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart gördüğü maçlarda Beşiktaş puan kaybetti. Tayyip Talha'nın kırmızı kart gördüğü ilk maçta Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Stoperde görev yapan oyuncunun kırmızı kartla cezalandırıldığı diğer müsabakada ise siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.


Sezonu 64 sarı kart ve 4 kırmızı kartla noktalayan Beşiktaş'ta kırmızı kart gören diğer futbolcular Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy oldu.


Beşiktaş'ta 7 futbolcu toplam 4 sarı kart barajına ulaşarak kart cezalısı olurken, 9 sarı kart gören Arthur Masuaku 2 kez cezalı duruma düştü.


Siyah-beyazlılarda Masuaku'nun yanı sıra Jonas Svensson ve Emirhan Topçu 7'şer kezle en çok sarı kart gören isimler oldu.




#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Tayyip Talha Sanuç
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