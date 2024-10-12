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Beşiktaş'ta sola dizayn

Beşiktaş'ta sola dizayn

09:5412/10/2024, Cumartesi
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Yasin Özcan yeniden Beşiktaş'ın gündeminde.
Yasin Özcan yeniden Beşiktaş'ın gündeminde.

Beşiktaş, şampiyonluk yarışı ve Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürmek için kadronun eksik bölgelerini takviye edecek. Siyah-beyazlıların ilk gündemi Masuaku'dan başka alternatifi olmayan sol bek bölgesine takviye yapmak.

Beşiktaş, sezon başında hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı olmak için önemli transferler yaptı. Sezona iyi başlayan siyah-beyazlılar, son haftalarda iki kulvarda da puan kayıpları yaşadı. Takımın bazı bölgelerinde alternatif fazlalığı varken bazı mevkiler ise alternatifsiz kaldı. Bunlardan en önemlisi sol bek bölgesi. Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, mevkisinde alternatifin bulunmaması nedeniyle tek seçenek olarak kaldı. Teknik direktör Bronckhorst, burada alternatif olarak Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Emirhan Topçu'yu düşünüyor. Ancak Emirhan'ın asıl bölgesi sol stoper. Mecburi anlarda ise genç oyuncu sol beke geçiyor. Siyah-beyazlılar, ocak ayında bu bölgeye bir takviye daha yaparak kadrosunu takviye etmek istiyor.


Masuaku, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol atıp 2 asist kaydetti.

Yasin gündemde

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncusu Emirhan Topçu, savunma bölgesinde adeta joker görevi görürken, zaman zaman sol bekte zaman zaman sol stoperde görev aldı. Beşiktaş, ocak ayında Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan'ı kadroya katarak sol arka bölgedeki alternatif sorununu ortadan kaldırmak istiyor. 18 yaşındaki oyuncu daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.


Önce bek sonra kanat

Geçen sezondan beri siyah-beyazlıların sıkı takibinde olan Yasin, Kasımpaşa'da 8 maçta 694 dakika oynadı. Beşiktaş, sol bek sorununu hallettikten sonra sol ön bölgesine de orijinal bir kanat oyuncusu almak için girişimlere başlayacak.








#Beşiktaş
#Yasin Özcan
#Kasımpaşa

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