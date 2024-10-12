Beşiktaş'ta sola dizayn

Beşiktaş, sezon başında hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı olmak için önemli transferler yaptı. Sezona iyi başlayan siyah-beyazlılar, son haftalarda iki kulvarda da puan kayıpları yaşadı. Takımın bazı bölgelerinde alternatif fazlalığı varken bazı mevkiler ise alternatifsiz kaldı. Bunlardan en önemlisi sol bek bölgesi. Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, mevkisinde alternatifin bulunmaması nedeniyle tek seçenek olarak kaldı. Teknik direktör Bronckhorst, burada alternatif olarak Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Emirhan Topçu'yu düşünüyor. Ancak Emirhan'ın asıl bölgesi sol stoper. Mecburi anlarda ise genç oyuncu sol beke geçiyor. Siyah-beyazlılar, ocak ayında bu bölgeye bir takviye daha yaparak kadrosunu takviye etmek istiyor.