Gaziantep FK - Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın VAR kayıtları açıklandı. Siyah-beyazlıların 30. dakikada inceleme sonrası kazandığı penaltı vuruşunun VAR konuşmaları yayınlandı.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın 30. dakikasında Ciro Immobile yerde kalmış ve VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını göstermişti.
Immobile'nin penaltı pozisyonunun VAR görüşmeleri açıklandı.
VAR: “Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.”
Hakem: “Tamam, evet.”
VAR: “Şu anda kaleci topla oynamıyor.”
Hakem: “Evet. 17 numara gördüm.”
VAR: “Diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.”
Hakem: “Tamamdır. Penaltı veriyorum. Kart göstermiyorum.”
VAR: “Doğrudur.”