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Gaziantep FK - Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı

Gaziantep FK - Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı

20:227/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gaziantep FK - Beşiktaş
Gaziantep FK - Beşiktaş

Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın VAR kayıtları açıklandı. Siyah-beyazlıların 30. dakikada inceleme sonrası kazandığı penaltı vuruşunun VAR konuşmaları yayınlandı.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.


Maçın 30. dakikasında Ciro Immobile yerde kalmış ve VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını göstermişti.

Immobile'nin penaltı pozisyonunun VAR görüşmeleri açıklandı.


Gaziantep FK - Beşiktaş maçının “Immobile'nin penaltısı” VAR Kayıtları:

VAR: “Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.”

Hakem: “Tamam, evet.”

VAR: “Şu anda kaleci topla oynamıyor.”

Hakem: “Evet. 17 numara gördüm.”

VAR: “Diğer bir açıdan da kalecinin oyuncuya olan etkisini gösteriyorum.”

Hakem: “Tamamdır. Penaltı veriyorum. Kart göstermiyorum.”

VAR: “Doğrudur.”









#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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