Spor Kartaldan Barinov hamlesi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Kartal'dan Barinov hamlesi

Transfer döneminin başlamasıyla eksik bölgelere hamle yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Wout Weghorst'un yerini doldurmak için Aboubakar ile temas halinde. Diğer taraftan orta saha transferi için de hamle yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Dimitri Barinov için temas halinde. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan Dimitri Barinov hamlesi: Teklif yapacağız Barinov kimdir? kaç yaşında?
Barinov, 15 maç Rusya milli takımında görev yapmıştır.

Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından Al-Nassr'daki eski golcüleri Vincent Aboubakar ile görüşen Beşiktaş'tan orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Rus basınına göre, siyah-beyazlılar Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki önlibero Dimitri Barinov için resmi görüşmelere başladı.

"Teklif yapacağız"

Rus basınına konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 26 yaşındaki futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya teklif yapacaklarını açıkladı. Kazancı, "Barinov yakından takip ettiğimiz isimlerden birisi ve yakın zamanda Lokomotiv Moskova'ya teklif yapacağız" dedi.

Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için Lokomotiv Moskova ile ilk teması gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın 6 numara transferinde önceliğinin Barinov olduğu ve yapılan ilk temasın olumlu olduğu belirtildi.

Dimitri Barinov kimdir?

11 Eylül 1996 doğumlu olan Barinov, Moskova yakınlarındaki Ogudnevo'da dünyaya gelmiş, Master Saturn'de futbola adım atmış ve çok geçmeden Lokomotiv Moskova altyapısına girmiştir.

Kariyeri boyunca Lokomotiv forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Moskova kulübünde tam 169 maça çıkmış, 7 gol 8 asistlik performans sergilemiştir. 2018-19 sezonundan itibaren takımın değişilmez isimlerinden olan Barinov, 2019-20 sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

Galatasaray'a FIFA'dan ceza
SPOR
Galatasaray'a FIFA'dan ceza

Fenerbahçe yarın Gaziantep FK'ye konuk oluyor
SPOR
Fenerbahçe yarın Gaziantep FK'ye konuk oluyor

ÖZET | Napoli-Juventus: 5-1
SPOR
ÖZET | Napoli-Juventus: 5-1
FIFAdan ceza

FIFA'dan ceza

Galatasaray'a dört ayrı davadan dolayı geçici transfer yasağı getirildi.
Çalımbay açıkladı

Çalımbay açıkladı

​Galatasaray, Uğur Çiftçi transferinde mutlu sona ulaştı.
5 futbolcu sınırda

5 futbolcu sınırda

​Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Wright savaşı

Wright savaşı

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile Galatasaray'dan talepleri belli oldu.
Haliç derbisi yarın

Haliç derbisi yarın

​Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük yarın karşı karşıya gelecek.
Beş golle devirdi

Beş golle devirdi

İtalya Ligi Serie A'da Napoli, sahasında Juventus'u 5-1 mağlup etti.
Galatasaray <br>seriyi bozmadı

Galatasaray
seriyi bozmadı

Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor'u farklı yendi.
'Görüşmelerimiz sürüyor'

'Görüşmelerimiz sürüyor'

​Okan Buruk'tan transfer mesajı
'Anlatacak çok şey var'

'Anlatacak çok şey var'

​Volkan Demirel'den Galatasaray maçı yorumu.
Weghorst ile yollar <br>resmen ayrıldı

Weghorst ile yollar
resmen ayrıldı

​Siyah-beyazlı ekibin ne kadar kazanacağı belli oldu.
Maçtan önce <br>yanına gitti

Maçtan önce
yanına gitti

​Muslera'dan Volkan Demirel'e sıcak karşılama.
Kayserispor evinde <br>rahat kazandı

Kayserispor evinde
rahat kazandı

​Ev sahibi ekibin yenilgi serisi sona erdi.
Süper Lig'e döndü

Süper Lig'e döndü

Adana Demirspor, Mert Çetin'i kadrosuna kattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.