Kartal'dan Barinov hamlesi

Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından Al-Nassr'daki eski golcüleri Vincent Aboubakar ile görüşen Beşiktaş'tan orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Rus basınına göre, siyah-beyazlılar Lokomotiv Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki önlibero Dimitri Barinov için resmi görüşmelere başladı.

"Teklif yapacağız"

Rus basınına konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 26 yaşındaki futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya teklif yapacaklarını açıkladı. Kazancı, "Barinov yakından takip ettiğimiz isimlerden birisi ve yakın zamanda Lokomotiv Moskova'ya teklif yapacağız" dedi.

Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için Lokomotiv Moskova ile ilk teması gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın 6 numara transferinde önceliğinin Barinov olduğu ve yapılan ilk temasın olumlu olduğu belirtildi.

REKLAM

Dimitri Barinov kimdir?

11 Eylül 1996 doğumlu olan Barinov, Moskova yakınlarındaki Ogudnevo'da dünyaya gelmiş, Master Saturn'de futbola adım atmış ve çok geçmeden Lokomotiv Moskova altyapısına girmiştir.

Kariyeri boyunca Lokomotiv forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Moskova kulübünde tam 169 maça çıkmış, 7 gol 8 asistlik performans sergilemiştir. 2018-19 sezonundan itibaren takımın değişilmez isimlerinden olan Barinov, 2019-20 sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

SPOR Galatasaray'a FIFA'dan ceza

SPOR Fenerbahçe yarın Gaziantep FK'ye konuk oluyor