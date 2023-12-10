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Spor

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş açıklaması: Yırtık tespit edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe maçında sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi.

Haber Merkezi
14:27 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:32 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gedson Fernandes ve Umut Meraş
Gedson Fernandes ve Umut Meraş

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanın Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptandığı bildirildi.


Fenerbahçe karşısında ağrısı nedeniyle maçı yarıda bırakan Umut Meraş'ın da alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği aktarıldı. Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.


Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.


Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.


Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."





#Beşiktaş
#Gedson Fernandes
#Umut Meraş
1 saat önce
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