Bjelica futbolcu avında: Gençleri markaja aldı

Trabzonspor, bir süredir merakla beklenen konuların başında gelen stat isim sponsorluğu konusunda son aşamaya geldi. Bordo-mavililer, bir firmayla 5 yıl için toplam 1,5 milyar TL'lik sözleşme yapacak. Fırtına, bu rakamla ezeli rakiplerini de bu alanda geçmiş olacak.