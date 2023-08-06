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Spor

Bjelica futbolcu avında: Gençleri markaja aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yeni sezon öncesinde A takıma yükselme potansiyeli gördüğü genç oyuncuların müsabakalarını izleyerek gelişimlerini yakından takip ediyor.

14:48 . 6/08/2023 الأحد
DHA
Bjelica, U19 takımının hazırlık maçını takip etti.

Bjelica, U19 takımının hazırlık maçını takip etti.

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor Akademisi'nde genç oyuncu avına çıktı. Dün sabah saat 10.00’da tek idman yapan bordo-mavili takımın hocası, U19 takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sebat Gençlik Spor ile oynadığı hazırlık maçını teknik ekibiyle birlikte izledi. Bordo-mavili gençlerin sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı müsabakada Bjelica, uzun vadede A takımla idmanlara çıkarmayı planladığı ve potansiyel gördüğü genç yetenekler hakkında çeşitli notlar aldı.



Akademi yöneticilerden bilgi aldı

Nenad Bjelica, bu yıl kadrosu yeniden yapılanan Trabzonspor Akademisi yöneticileriyle de özel görüşme yaptı. Akademi yönetimi ve teknik ekibiyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplantı yapan Hırvat hoca, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem’den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Bjelica ayrıca yakın zamanda Trabzonspor Akademisi’ni de ziyaret edeceğini ekledi.

Nenad Bjelica, akademi yönetimi ve teknik heyeti ile bir araya geldi.

Altyapı Bjelica'nın radarında

A takımın Trabzon ve Slovenya’daki kampında genç oyunculara şans veren ve yakından izleyen Bjelica, geçmişte Dinamo Zagreb, Lech Poznan, NK Osijek gibi çalıştırdığı takımlardaki yetenek avcılığıyla biliniyor. Bir yandan A takımı yeni sezona hazırlayan Hırvat teknik adam, Trabzonspor yönetim kurulunun altyapıdan oyuncu yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.



#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Trabzonspor Akademisi
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