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Bodrum FK kritik Sivasspor maçına hazırlanıyor

Bodrum FK kritik Sivasspor maçına hazırlanıyor

13:438/05/2025, Perşembe
AA
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Ajeti
Ajeti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bodrum FK deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığını atlatan Bodrum FK'lı oyuncu Arlind Ajeti de antrenmanda yer aldı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.


Antrenmanda sakatlığını atlatan Bodrum FK'lı oyuncu Arlind Ajeti de yer aldı.






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