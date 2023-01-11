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Bodrumspor Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar'ı kiraladı

1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar Bodrumspor forması giyecek. Gökdeniz Bayrakdar'ı geride bıraktığımız sezon Süper Lig devleri transfer etmek istiyordu.

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Haber Merkezi DHA
Bodrumspor Antalyaspordan Gökdeniz Bayrakdarı kiraladı
Gökdeniz Bayrakdar'ın güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro.

1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig potası olarak belirleyen Bodrumspor, Fraport Tav Antalyaspor'un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna dahil etti. Ara transfer döneminde Jamaikalı golcü Dever Orgill ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki Gökdeniz'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Bu sezon ligde 13 maçta oynadı

Kocaelispor altyapısından yetişip 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a gelen genç futbolcu kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekti.

U21 Milli Takım forması da giyen Gökdeniz, bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor ile 13 maça çıktı. Toplam 415 dakika forma giyen oyuncu 2 kez fileleri sarstı.

  • Transferler devam edecek
  • Orgill ve Gökdeniz'de mutlu sona ulaşan Bodrumspor, golcü Camara, kanat Umar Aminu ve Sekidika ile de sözleşme imzalama arifesinde. Bodrumspor ikinci yarının ilk haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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