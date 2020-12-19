BUNDESLİGA

Borussia Dortmund'un 16 yaşındaki futbolcusu Youssoufa Moukoko'nun golünü izle

Herkes onu konuşuyor: 16 yaşında attığı golle tarihe geçti

Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin'e 2-1 yenildi. Karşılaşamada fileleri havalandıran Dortmund'un 16 yaşındaki genç yeteneği Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Haber Merkezi AA
Moukoko'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Moukoko'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fotoğraf: ANNEGRET HILSE / Reuters

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 13. haftasında, Alte Försterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçta Union Berlin, 57. dakikada Taiwo Avoniyi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole Borussia Dortmund, 60. dakikada 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko'nun attığı golle cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

Union Berlin, 78. dakikada Marvin Friedrich ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

  • Teknik direktör Edin Terzic yönetiminde ilk yenilgisini alan Borussia Dortmund, 22 puanda kaldı. Union Berlin ise puanını 21'e çıkardı.

Bundesliga tarihinin gol atan en genç oyuncusu

Maçın 60. dakikasında fileleri havalandıran Borussia Dortmund'un genç yeteneği Youssoufa Moukoko, 16 yaş ve 28 gün ile, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.

Daha önce bu unvanı, 17 yaş ve 34 gün ile, 6 Haziran 2020 tarihinde Bayern Münih ağlarını havalandıran Bayer Leverkusenli futbolcu Florian Wirtz taşıyordu.

Uzun dönem Borussia Dortmund'da forma giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin ise bu sıralamada 17 yaş 82 gün ile, 15 yıl önce 25 Kasım 2005 tarihinde Nürnberg takımına attığı golle üçüncü sırada yer alıyor.

  • Kamerun kökenli Youssoufa Moukoko, 1 ay önce Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin ile oynadığı maçta 85. dakikada oyuna girerek Bundesliga'da sahaya çıkan en genç futbolcu (16 yaş ve 1 gün) unvanını almış ve Nuri Şahin'in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırmıştı.

Erling Haaland'ın 4 gol attığı maçta Nuri Şahin'in 15 yıllık rekoru kırıldı (ÖZET)
Erling Haaland'ın 4 gol attığı maçta Nuri Şahin'in 15 yıllık rekoru kırıldı (ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin’i 5-2 yendi. Borussia Dortmund Bundesliga’nın 8. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.Haaland 4 gol attıSarı-siyahlıların gollerini 47’nci, 49’uncu, 62’nci ve 80’inci dakikalarda Norveçli futbolcu Erling Haaland ve 70’inci dakikada Raphael Guerreiro attı. Hertha Berlin’in gollerini ise 33’üncü ve 79’uncu dakikada Matheus Cunha kaydetti. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 18’e çıkardı ve lider Bayern Münih’in 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yükseldi. Hertha Berlin’in ise 7 puanda kaldı.Moukoko, Nuri Şahin’in rekorunu kırdıÖte yandan karşılaşmaya 85'inci dakikada Haaland’ın yerine cuma günü 16'ncı doğum gününü kutlayan Kamerun asıllı futbolcu Youssofa Moukoko girdi. 16 yaşından 1 gün almışken karşılaşmaya dahil olan Moukoko böylelikle Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu unvanını aldı ve Nuri Şahin’in yaklaşık 15 yıllık rekorunu kırdı.Eski milli futbolcu Nuri Şahin 16 yaş 335 günlükken Dortmund formasıyla Bundesliga’da forma giyen en genç futbolcu rekorunu 2005 yılından bu yana elinde bulunduruyordu.Hertha Berlin-Borussia Dortmund maçının özetini izleAsist Merih, gol Ronaldo

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