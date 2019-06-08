Brahimi için Feghouli kıskacı

Galatasaray’ın uzun zamandır transfer gündeminde yer alan ve bonservisi elinde olan Yacine Brahimi’ye yıllık 3.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif yaptığı öğrenildi. Teknik heyetin listesinde ilk sıralarda yer alan tecrübeli yıldız için yönetim temaslara başladı. Sofiane Feghouli’nin vatandaşı olan Brahimi için aracı olduğu ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun 4 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi. Bu rakamı aşağıya çekmeye çalışan yönetim, ayrıca “bonuslar serbest kalır” maddesinde istediği rakamlar konusunda uzlaşma aradığı belirtiliyor. Galatasaray’ın teklifine sıcak bakan Brahimi’ye Fransa’dan Monaco, İspanya’dan Valencia ve İngiltere’den de bazı teklifler aldığı biliniyor. Yıldız futbolcunun tercihini Monaco ya da Galatasaray’dan yana kullanması bekleniyor. Bu sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Feghouli Cezayir Milli Takımın’dan a yakın arkadaşı olan Brahimi’ye Galatasaray’daki ortamı ve Türkiye’yi anlatarak yıldız futbolcunun transferi için aracılık ettiği biliniyor.

BANEGA’DA AÇIK KAPI

Öte yandan Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Sevilla’nın yıldızı Ever Banega için, İspanya ekibinin sportif direktörü Monchi, “Banega için kısa vadede bir ayrılık görmüyorum ancak yüzde 100 güvence veremem” açıkamasını yaptı.