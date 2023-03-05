Bursasporlu futbolculardan asker selamı

Bursaspor'un gol sevinci
TFF 2. Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında konuk ettiği Amedspor karşısında 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlıları golünü 28. dakikada Çağatay Yılmaz kaydetti.
Bursasporlu futbolcular gol sevincinde asker selamı verdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları arasında tansiyon bir anda yükseldi. Isınma sırasında futbolcular birbirlerine fiziki müdahalede bulunurken, polisin müdahalesi sonrası arbede sona erdi.
Bursasporlu taraftarlar, Amedspor maçında tribünleri hıncahınç doldurdu. Yaklaşık 40 bin taraftarı mücadeleyi yerinden takip etti. Gergin başlayan maç tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle bir süre durdu.