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Spor

Bursasporlu futbolculardan asker selamı

Bursasporlu futbolcular, Amedspor karşısında buldukları gol sonrasında asker selamı verdi.

15:05 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bursaspor'un gol sevinci

Bursaspor'un gol sevinci

TFF 2. Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında konuk ettiği Amedspor karşısında 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlıları golünü 28. dakikada Çağatay Yılmaz kaydetti.

Bursasporlu futbolcular gol sevincinde asker selamı verdi.




Maç öncesi arbede çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları arasında tansiyon bir anda yükseldi. Isınma sırasında futbolcular birbirlerine fiziki müdahalede bulunurken, polisin müdahalesi sonrası arbede sona erdi.


Yabancı madde yağdı

Bursasporlu taraftarlar, Amedspor maçında tribünleri hıncahınç doldurdu. Yaklaşık 40 bin taraftarı mücadeleyi yerinden takip etti. Gergin başlayan maç tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle bir süre durdu.













#Bursaspor
#Amedspor
#Çağatay Yılmaz
2 saat önce
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Bursasporlu futbolculardan asker selamı
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