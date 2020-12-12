SÜPER LİG

Büyük tepki: Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut yerine Aykut Kocaman'ı istiyor

Büyük tepki: Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut yerine Aykut Kocaman'ı istiyor

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanınca, sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yeniden göreve gelmesi için kampanya başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Malatyaspor 2-0 önde tamamlarken, 47. dakikada skor 3-0 oldu.

Erol Bulut istifaya davet edildi

Bu dakikanın ardından sosyal medyada taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'a sert tepki gösterdi. 45 yaşındaki teknik adamın oyuncu değişikliklerini ve Fenerbahçe'nin oyununu beğenmeyen taraftarlar, Erol Bulut'u istifaya davet etti.

Kısa süre içerisinde teknik direktör Erol Bulut, sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar #ErolBulutİstifahashtag'i ile, 45 yaşındaki hocanın istifa etmesini istediler.

Aykut Kocaman sesleri

Erol Bulut'un istifasını isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, eski hocaları Aykut Kocaman'ın yeniden göreve getirilmesi için sosyal medyadan istekte bulundu.

Fenerbahçeli taraftarların attığı tweetlerden bazıları;


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