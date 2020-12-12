Büyük tepki: Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut yerine Aykut Kocaman'ı istiyor

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Malatyaspor 2-0 önde tamamlarken, 47. dakikada skor 3-0 oldu.

Erol Bulut istifaya davet edildi

Bu dakikanın ardından sosyal medyada taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'a sert tepki gösterdi. 45 yaşındaki teknik adamın oyuncu değişikliklerini ve Fenerbahçe'nin oyununu beğenmeyen taraftarlar, Erol Bulut'u istifaya davet etti.

Kısa süre içerisinde teknik direktör Erol Bulut, sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar #ErolBulutİstifahashtag'i ile, 45 yaşındaki hocanın istifa etmesini istediler.

Aykut Kocaman sesleri

Erol Bulut'un istifasını isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, eski hocaları Aykut Kocaman'ın yeniden göreve getirilmesi için sosyal medyadan istekte bulundu.

Fenerbahçeli taraftarların attığı tweetlerden bazıları;



